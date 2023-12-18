شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال شرق الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الفارعة" بمُحافظة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية، إلى أربعة شهداء، بينهم طفل وشقيقان.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، باستشهاد الطفل راشد حبيب العايدي (17 عامًا)، مُتأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الصدر.

وأضافت، أن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المُستشفى، مُتأثرين بإصابتهم الخطيرة برصاص الاحتلال في الرأس، وهم: الشقيقان محمد (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباحا، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على عدة دفعات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

تأتي عملية الاقتحام هذه، بعد عشرة أيام من عملية اقتحام سابقة للمخيم، أسفرت حينها عن استشهاد سبعة مواطنين.