شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قصفنا حشودا للاحتلال فى ناحل عوز برشقة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية: قصفنا حشودا للاحتلال في ناحل عوز برشقة صاروخية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.