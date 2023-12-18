"القسام" ترد على كشف الجيش الإسرائيلي عن نفق لها بفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وتُظهر المشاهد جنود الجيش الإسرائيلي داخل النفق، ومن ثم تظهر مشاهد لعملية قيام عناصر "القسام" بسحب الجنود الأسرى عبر النفق، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر على النفق بعد فوات الأوان.
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت "كتائب القسام" رسالة مبطنة إلى الجيش الإسرائيلي، أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين".
وقالت "القسام"، في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، تُرجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "وصلتم متأخرين... المهمة أُنجزت".
وبمقتل الجندي كرفاني، ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 459.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.