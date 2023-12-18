شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 147 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 147 فلسطينياً وأصيب المئات في غارات إسرائيلية على منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ الليلة الماضية واليوم .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 100 فلسطيني استشهدوا في غارات استهدفت عدة منازل في جباليا شمال قطاع غزة، فيما لايزال العشرات تحت انقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي. في سياق متصل استشهد 35 فلسطينياً في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل في وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،.

كما استشهد 12 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومن بين الشهداء صحفية فلسطينية استشهدت هي وأفراد عائلتها في القصف في مخيم النصيرات.

فيما استشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم الاثنين، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الفارعة وسط إطلاق نار كثيف، وتدمير للبنية التحتية والمنازل، ليقترب عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية من 300 شهيد ومئات الجرحى.