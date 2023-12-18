السيسي يفوز بولاية ثالثة لرئاسة مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح لمنصب الرئاسة المصرية، حازم عمر، على مليون و968 ألفا 325 صوتا، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء في المركز الثالث، فريد زهران، بمليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات، أما عبد السند يمامة، فجاء في المركز الرابع بحصوله على 822 ألفا و606 أصوات، بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

12 ديسمبر, 09:47 GMT

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن "عدد المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية المصرية، 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبا، وأن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في داخل وخارج البلاد 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا، بنسبة 66.10%".

وأكد بدوي، أن "نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، هي الأعلى في تاريخ مصر"، مشددا أن "العملية الانتخابية لم تشوبها تجاوزات أو خروقات، وأنها حازت على إشادة من بعثات دبلوماسية ومنظمات محلية ودولية، فضلا عن الناخبين أنفسهم".

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت، من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

11 ديسمبر, 18:05 GMT

وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".