ضابط استخبارات أمريكي: واشنطن ستعلن الحرب من الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب ريتر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "علمت هذا الصباح أن بلدي أمريكا، يستعد لشن حرب ضد اليمن".

وتابع ريتر: "القوة العظمى التي تنفق ما يقرب من تريليون دولار سنويا على جيشها تستعد لمحاربة بلد فقير حيث يعيش 70% من سكانه في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وأكد ريتر أن مثل هذا القرار لا يصف أمريكا بأفضل صورة، وهذا لن يؤدي إلى أي شيء جيد بالنسبة لأمريكا.

وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "اليمن ينتظر تشكيل أقذر تحالف عرفه التاريخ لخوض أشرف معركة عرفها التاريخ".

وحذر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي، من سعي أمريكا لإنشاء تحالف دولي ضد اليمن"، مشيرًا إلى أن "العالم لم ينسَ بعد عار السكوت على جرائم الإبادات الجماعية السابقة".

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة أمريكية، يوم السبت الماضي، نقلاً عن مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم، بأن البنتاغون أرسل مؤخرًا مجموعة حاملات طائرات هجومية مع حاملة الطائرات النووية "دوايت أيزنهاور" إلى خليج عدن، على خلفية هجمات "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.