شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فوز "السيسي" بولاية رئاسية جديدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على عدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا في الانتخابات الرئاسية 2024، من إجمالي أعداد الأصوات الصحيحة، بنسبة 89.6% من نسبة الأصوات.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين.