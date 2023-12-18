شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الدبابات الإسرائيلية الحصار الشامل على مستشفى العودة شمال قطاع غزة، بعد يومين من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت المرضى والجرحى والكوادر الطبية على النزول إلى ساحة المستشفى، وسط إطلاق نار صوب مرافق المستشفى والمرضى، محذرة من تكرار ما حدث في مستشفى كمال عدوان الذي تم تدميره، وارتكاب مجزرة فيه بحق الكوادر الطبية والمرضى والنازحين.

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدونه اليوم الاثنين، في تدمير وتجريف مئات المنازل الفلسطينية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال فجرت وجرفت وقصفت مئات المنازل الفلسطينية شرق قطاع غزة، وتحديدا في حي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وتشير تقديرات حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال دمرت وقصفت بشكل كامل أكثر من 340 الف منزل في قطاع غزة، وهذا يعني أن مليون ونصف فلسطيني باتوا بدون مأوى.