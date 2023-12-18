شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. الاحتلال دمر مستشفيات غزة وشمالها بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت السلطات الفلسطينية، تدمير وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لجميع المستشفيات في مدينة غزة وشمالها، مما تسبب في استشهاد ووفاة المئات من المرضى الذين كانوا يعالجون داخل تلك المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال دمرت اليوم آخر أقسام مستشفى الشفاء، الذي كان يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة، وهو قسم الجراحة الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد نحو عشرين فلسطينيًا من النازحين، وما تبقى فيه من الجرحى والمرضى.

كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وذلك بعد حصار استمر ثمانية أيام.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد دمر قبل عدة أسابيع مستشفى الإندونيسي بعد حصاره لعدة أيام، ومستشفى العيون والأطفال غرب مدينة غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وأفادت الصحة الفلسطينية، أنه بعد تدمير قوات الاحتلال لمستشفيات شمال قطاع غزة، تم افتتاح عيادة صحية في جباليا، لاستقبال الشهداء والجرحى، وذلك لإنقاذ حياة الجرحى الذين يصلون بالمئات لتلك العيادة الصحية الوحيدة في شمال القطاع.

وأكدت أن هذه العيادة لا يتوفر فيها الأجهزة الطبية والوقود ولا الكوادر الطبية المتخصصة في الجراحات.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو 300 من الكوادر الطبية من مسعفين وأطباء استشهدوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم الـ73 على التوالي، بالإضافة إلى تدمير الاحتلال عشرات سيارات الإسعاف، مما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع كوادرها.

وبين أن 38 من الكوادر الطبية اعتقلتهم قوات الاحتلال أثناء عمليات الاقتحام للمستشفيات في القطاع.