شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال ترفع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 19453 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي إلى 19453 شهيدًا، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي تجاوزت 52 ألف جريح، بينهم أكثر من خمسة آلاف يحتاجون لعلاج وعمليات جراحية عاجلة خارج قطاع غزة، وذلك لعدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم في مستشفيات القطاع.

ولفتت النظر إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة في حالة الانهيار، بسبب القصف الإسرائيلي للمستشفيات، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.