بوتين: طريق بحر الشمال أصبح أكثر كفاءة اليوم من قناة السويس

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوتين، خلال لقاء مع الفائزين في بطولة المهارات المهنية "المحترفون": "لقد أصبح طريق بحر الشمال أكثر كفاءة من قناة السويس، واقتصاديات نقل البضائع تتزايد بشكل كبير".
وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أسطولًا من كاسحات الجليد النووية.
وأضاف بوتين: "لا أحد في العالم لديه مثل هذه السفن، روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها مثل هذا الأسطول من كاسحات الجليد النووية".
19 أكتوبر, 13:21 GMT
ومضى بوتين، قائلا: "لقد اخترتم تقليدا مثيرًا للاهتمام ومهمًا وواعدًا للغاية، لأنه إذا كنتم تريدون التخصص في هذا المجال، فيجب أن نقول أن لدينا خططا كبيرة في هذا المجال".
وأوضح بوتين أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية، ومن المهم بالنسبة لروسيا، أن تكون عملية تدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
وقال بوتين: "هناك ثورة تكنولوجية تحدث الآن، ليس هنا فقط، لدينا أيضا ثورة تكنولوجية تحدث في جميع أنحاء العالم، إنها تتطلب موظفين جددا مؤهلين بشكل تام".
طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، يربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.