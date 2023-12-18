الخليج اليوم .. أبو الغيط: إسرائيل هدفها تدمير إمكانية الحياة في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستهدف تدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقت طويل، لا القضاء على حركة بعينها كما تزعم.

وقال أبو الغيط على منصة "إكس" إن هدف إسرائيل يتمثل في "القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه، وتدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقتٍ طويل قادم.. تلك هي أهداف الحرب التي لم تعد خافية"، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء العالم العربي".

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن قادة إسرائيل لا يتورعون عن الإفصاح عن أهدافهم، فهم يقولون بلا مواربة إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في المستقبل، ويصرحون بلا خجل أنه لن يكون للفلسطينيين سيادة على أرضهم.

وقال أبو الغيط "تعتقد إسرائيل مخطئة أن بإمكانها إنزال نكبة ثانية بالفلسطينيين، لكنها، وإن قتلت آلافا من المدنيين الأبرياء، فلن تقتل حلمهم ولن تدفعهم إلى التنازل عن حقهم في الأرض والحياة".

وترد إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، بقصف مكثف على قطاع غزة، وعملية برية بدأت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، بحسب "وفا".

في حين بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري بالقطاع 122، حسب مصادر إسرائيلية.