شكرا لقرائتكم خبر عن "لا نريد أن نكون ضحايا للقصف" الفصائل تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفصائل الفلسطينية، فيديو اليوم الاثنين، يظهر ثلاثة أسرى إسرائيليين يطالبون بالإفراج عنهم من قطاع غزة.

وقال الأسرى الإسرائيليون في الفيديو: "لا نريد أن نكون ضحايا لسلاح الجو الإسرائيلي، ونريد الإفراج عنا بدون شروط".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تتمكن من السيطرة على غزة بأي طريقة مدنية.