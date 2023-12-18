هل فرضت "أنصار الله" اليمنية معادلة جديدة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب؟

دبي - محمود عبدالرازق - قرار "أنصار الله" شمل أيضا السفن التي ترفع أعلام دول أخرى ومتجهة إلى إسرائيل، الأمر الذي دفع العديد من شركات الملاحة لتغيير مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

ويرى مراقبون أن "أنصار الله" فرضت واقعا جديدا على الملاحة في البحر الأحمر، لكن تلك التحركات من جانب صنعاء سيكون لها ردود فعل ربما عسكرية بضرب اليمن أو سياسية بالتفاوض ووقف حرب غزة التي دخلت شهرها الثالث، كما أن المعضلة الرئيسية أن هناك بنك أهداف لدى صنعاء سواء كانت خليجية أم أمريكية وتطالها صواريخها، الأمر الذي قد يوسع نطاق الحرب في المنطقة وهو ما لا تريده واشنطن.

أمس, 18:03 GMT

فما تداعيات عمليات "أنصار الله" ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل وردود الفعل المتوقعة في ظل استهداف المصالح الأمريكية من جانب قوى المقاومة في عدد من بلدان المنطقة؟

بداية، يقول أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني في صنعاء، إن جماعة "أنصار الله" استطاعت الهيمنة على البحر الأحمر وباب المندب، وفرضت معادلات جديدة في المنطقة.

مضيق باب المندب

وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365"، أن العمليات التي قام بها الجيش اليمني من صنعاء والاستيلاء على السفن التابعة للكيان الصهيوني أو المتعامله معه، وتحكمها في مضيق باب المندب الاستراتيجي كبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة وفقا لما تناولته صحفهم وتصريحاتهم.

وتابع الحاج، أن العديد من الجهات الإقليمية أكدت أن حركة "أنصار الله" استطاعت أن تكون اليد الطولى في الحرب الظالمة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية بوجه عام، واستطاعت أن تصل بصواريخها وطائراتها المسيرة إلى قلب الكيان.

وأكد المحلل السياسي، أن سيطرة "أنصار الله" على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر دعما للأشقاء في فلسطين وعملية "طوفان الأقصى" تشكل عامل ضغط قوي على أمريكا في المقام الأول ومن بعدها إسرائيل والغرب من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها تجاه قطاع غزة.

الخيارات والاحتمالات

وحول الأوراق التي تستند عليها "أنصار الله" في عمليات التصعيد التي أعلنت عنها، يقول الحاج: "بكل تأكيد أن حركة أنصار الله لا تقدم على أي تصريح أو تهديد دون أن يكون لديها حسابات بكل الخيارات والاحتمالات وردود الفعل، هي لم تصرح بشكل عشوائي، وأعتقد أن تصريحاتها تستند إلى واقع قوي على الأرض، والصهاينة والأمريكان يعلمون جيدا أن تصريحات صنعاء يجب أن يتم اتخاذها على محمل الجد".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن التصريحات والتهديدات الصهيونية والأمريكية لم تنقطع منذ إعلان "أنصار الله" بشأن الملاحة في البحر الأحمر، لكن الأهم أن تل أبيب وواشنطن يعلمون جيدا أن أي رد على تحركات "أنصار الله" سيكلفها الكثير، وأن لدى صنعاء بنك أهداف في المنطقة يمكن استهدافها ردا على أي تحرك، الأمر الذي جعل واشنطن تحت ضغوط وخيارات شديدة الصعوبة.

ولفت الحاج، إلى أن الحرب التي لازالت تخوضها حركة "أنصار الله" ضد التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 8 سنوات أكسبتها الكثير من القدرة والقوة والصبر على المواجهة وأي تدخل ضدها.

معادلة جديدة

في المقابل، يرى الدكتور عبد الستار الشميري، الباحث السياسي اليمني، أن ما يحدث في البحر الأحمر من جانب "أنصار الله" بكل تأكيد فرض معادلة جديدة خارج قواعد الاشتباك المعهودة.

وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365": "لا شك أن تلك التحولات والتهديدات سوف تضر بجميع دول العالم و في مقدمتها دول المنطقة، خاصة الدول المصدرة للنفط وقناة السويس المصرية، وأيضا المصالح اليمنية نتيجة ارتفاع كلفة الناقلات والشحن التي تصل إلى اليمن".

وتابع الشميري، أن "أضرار تلك المعادلة التي فرضها الحوثيين ستكون مكلفة جدا على الجميع، وأعتقد أن العالم سيتداعى ربما لعمل احتياطات وتحوطات لحماية الشواطئ اليمنية والأماكن التي تنطلق منها هذه الصواريخ".

وأشار الباحث السياسي، إلى ما يجري في البحر الأحمر من ردود أفعال من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، حيث أن حاملة الطائرات الأمريكية انتقلت من الخليج العربي إلى شواطئ عدن ومسرح العمليات العسكرية في البحر الأحمر بات جاهزا والمواجهات باتت وشيكة، و"أعتقد أن هناك شيء كبير سيكون في البحر الأحمر وستكون هناك خسائر تجارية وربما بشرية".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، "موقف أمريكا بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".

واتهم وزير الدفاع الأمريكي، إيران بدعم هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، بحسب قوله، مشيرا إلى أن أمريكا تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.