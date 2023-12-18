شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الجيش الأردني ومجموعات مسلحة على الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأردني استمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة منذ فجر اليوم، مما أدى إلى إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة.

وقال الجيش في بيان، أنه تم ضبط صاروخ نوع روكيت لانشر عدد (4)، وصاروخ نوع آر بي جي عدد (4)، وألغام ضد الأفراد عدد (10)، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة.

كما جرى ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.

الأمن الوطني الأردني

وأكد الجيش الأردني أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

وأشار إلى أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية من أجل التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.