الخليج اليوم .. هيئة بريطانية: تسجيل حوادث قرب ميناء المخا اليمني وجيبوتي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقي تقارير عن وقوع حوادث بحرية بالقرب من ميناء المخا اليمني وجيبوتي.

وقالت الهيئة في أحدث إشعار إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادثة على بعد 63 ميلا بحريا شمال غربي جيبوتي بحلول الساعة 1028 بتوقيت غرينتش.

كما أضافت أن السلطات، التي لم تحددها، تحقق في الحادث.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم عن تلقيها ثلاثة تقارير بوقوع حوادث أخرى بينها حادثة في منطقة باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا اليمني.

وقالت على منصة إكس إن التقرير أشار إلى وقوع انفجار محتمل في المياه على بعد ميلين بحريين من محيط السفينة.

إلى ذلك نصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

كما أعلنت الهيئة أنها تلقت تقريرا عن وقوع حادثة على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء المخا وذلك في الساعة 0645 بتوقيت غرينتش.

وكانت الهيئة أصدرت بيانا منفصلا بشأن تقرير عن وقوع حادثة على بعد 30 ميلا بحريا شمال غربي ميناء المخا أيضا.

تكثيف الهجمات

يذكر أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عدداً من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.

واعترضت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة.