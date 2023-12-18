الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ 1948

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وقالت الوكالة: "إسرائيل استخدمت القوة في تهجير 1.9 مليون شخص من سكان غزة من منازلهم منذ بداية الحرب على القطاع".
وفي وقت سابق، قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة "الأونروا" إنه يشعر بصدمة بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع ما يحدث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "سكان القطاع يموتون من الجوع والمرض وما يتعرضون له لم نره في أي صراع آخر من قبل".
أمس, 13:15 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.