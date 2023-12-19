الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي الوضع في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، التطورات في قطاع غزة ومحيطه والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية "الخطيرة".

وقالت وزارة الخارجية السعودية على منصة إكس إن الأمير فيصل تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، جرى خلاله "مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة شهرها الثالث، فيما أكد مسؤولو الصحة الفلسطينيون مقتل ما يقرب من 19 ألفا، وتوجد مخاوف من وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.