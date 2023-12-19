شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت باكستان المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للمحاسبة، وتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأكدت نيابة عن 14 دولة، إلى وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة إلى آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي، وتكثيف الجهود من أجل حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال كلمة المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمعت للاستماع إلى المتحدثين المتبقين في جلستها الطارئة في الثاني عشر من ديسمبر الحاليّ.

وأعرب أكرم وفقًا لبيان صدر في إسلام آباد، عن أسفه بشدة لعدم استجابة دولة الاحتلال لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة، واستمرارها في هجماتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أننا نشهد مأساة إنسانية ذات أبعاد أسطورية أمام أعيننا.

حرب إبادة جماعية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلّفًا المزيد من الدمار والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت في بيان صحفي يوم الاثنين: "إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فرضت دوامة محكمة من الموت على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على الإنسانية ومبادئها وقيمها الملزمة".