شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي بالجنوب اللبناني وإطلاق صواريخ من القطاع الشرقي على كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قطاعات الجنوب اللبناني الثلاثة قصفا إسرائيليا عنيفا، حيث سقطت عشرات القذائف المدفعية على مناطق بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وخصوصا بلدات عيترون وعيتا الشعب والضهيرة، فيما تعرض أحد المنازل لقذيفة ألقيت من مسيرة إسرائلية بالقرب من جنازة في منطقة عيتا الشعب.. كما تعرضت أطراف بلدات في القطاعين الشرقي والغربي لقصف بالمدفعية والمسيرات.

وفي المقابل، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان ثلاث عمليات استهدفت قواعد ومواقع انتشار الجيش الاسرائيلي على الحدود مع لبنان في القطاعين الشرقي والغربي، حيث كان أبرزها إطلاق مجموعة صواريخ على مستعمرة كريات شمونة الاسرائيلية كرد على استهداف اسرائيل لجنازة في بلدة عيتا الشعب.

يأتي ذلك استمرار للقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي عبر الحدود المشتركة بينهما منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

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