شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفجر منزلا في عقربا بنابلس ويصيب ويعتقل عددا من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل بلدة عقربا جنوب نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت البلدة في ساعات متأخرة من الليل وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره.

يقع المنزل ضمن بناية مكونة من ثلاثة طوابق، ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عبيدة اوس بني فضل، وعلاء سعود طه، وذلك عقب دهم منزلهما في البلدة.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، فيما منعت تلك القوات سيارات الاسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.