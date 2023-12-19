شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاحتفالات الموريتانية المخلدة لليوم العالمي للغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق وزير الثقافة الموريتاني أحمد سيد أحمد، الإثنين، في العاصمة نواكشوط، الاحتفالات الموريتانية المخلدة لليوم العالمي للغة العربية.

وأكد الوزير الموريتاني أن اختيار موريتانيا للثقافة العربية تدفعه البواعث الدينية وتعززه دواعي الوحدة والإخاء.

وقال إن الاحتفاء باللغة العربية ظل على مر التاريخ جزءا أساسيا من وجدان موريتانيا الوطني وذاكرتها الجمعوية، وشكل احتفاءً بمكون أصيل ورئيسي من مقومات شخصيتها الوطنية، موضحا أن هذه اللغة التي شكلت الوعاء لديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وحملت إلينا حضارات وثقافات متنوعة استطاعت أن توحد مكونات شعبنا العظيم وتؤاخيه في الدين وتوحده في الثقافة.

وقال البرلماني رئيس اللسان العربي ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، الخليل النحوي، إن منسقية تمكين اللغة العربية قررت أن تقيم خلال كل شهر ندوات وفعاليات لخدمة هذا الهدف.