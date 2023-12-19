شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات حقوقية: هجمات الاحتلال على مستشفيات غزة جرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية هجمات قوات الاحتلال المتكررة، على المستشفيات في قطاع غزة، مطالبة بالتحقيق في هجمات الاحتلال على المستشفيات فيها كجرائم حرب.

وأكدت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان، أن المستشفيات والمرافق الطبية هي أعيان مدنية تحظى بالحماية الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، مطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بيانها، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بجرائم الاحتلال، بما فيها الهجمات على المستشفيات، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة.

وبالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

حرب إبادة جماعية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلّفًا المزيد من الدمار والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت في بيان صحفي يوم الاثنين: "إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فرضت دوامة محكمة من الموت على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على الإنسانية ومبادئها وقيمها الملزمة".