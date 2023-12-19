اخبار الخليج

وزير خارجية تونس يبحث مع مسئول أممى طرق المساهمة في عمليات حفظ السلام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يبحث مع مسئول أممى طرق المساهمة في عمليات حفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيرى فراكوز طرق المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية. 

 

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن اللقاء جاء على هامش المشاركة في الندوة رفيعة المستوى حول تدعيم السلم والأمن بافريقيا، المنعقدة بمدينة وهران الجزائرية.

 

وثمن المسئول مجهودات تونس ومساهمتها في هذه العمليات الأممية، معربا عن دعمها أكثر في المستقبل، وخاصة في مجال النقل الجوي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements