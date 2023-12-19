الخليج اليوم .. شركة سيارات كهربائية صينية تفوز باستثمار خليجي بـ2.2 مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حصلت شركة "Nio Inc"، شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية الخاسرة، على دفعة نقدية من الخليج، بعد أن قال صندوق "CYVN Holdings LLC" المدعوم من أبوظبي إنه سيستثمر 2.2 مليار دولار.

وعند إتمام الصفقة، ستمتلك "CYVN" حصة قدرها 20.1% في "Nio"، بعد أن اكتتبت في 294 مليون سهم مُصدر حديثاً، وفقاً لبيان صادر عن الشركتين، يوم الاثنين. يحق لـ CYVN أيضاً ترشيح اثنين من المديرين لمجلس إدارة Nio.

وقفز سهم Nio بما يصل إلى 9.5% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة.

"Nio" ومقرها شنغهاي ليست غريبة على "CYVN". وجاء في بيان يوم الاثنين أن المجموعة استثمرت 738.5 مليون دولار في Nio في يوليو، ثم استحوذت لاحقاً على أسهم في Nio من شركة تابعة لشركة "Tencent Holdings Ltd" مقابل 350 مليون دولار. وذكرت "بلومبرغ" في سبتمبر أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية المحاصرة تدرس جمع تمويل إضافي من خلال التواصل مع المستثمرين في الشرق الأوسط.

وقال رئيس مجلس إدارة "CYVN"، جاسم الزعابي: "يمثل استثمارنا المتزايد في Nio استمراراً لاستراتيجيتنا المستمرة لبناء محفظة عالمية رائدة في مجال التنقل. "تُظهر هذه الصفقة ثقتنا في موقع Nio الفريد وقدرتها التنافسية في صناعة السيارات الكهربائية الذكية العالمية"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

ويعد ضخ رأس المال بمثابة مهلة كبيرة لـ "Nio". كانت شركة صناعة السيارات، التي كانت تعتبر في السابق واحدة من ألمع النجوم الصاعدة في سوق السيارات الكهربائية في الصين، تتخلف بشدة عن تحقيق أهداف مبيعاتها وتستمر في تسجيل الخسائر.

وقالت Nio في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع الآن إيرادات تصل إلى 16.7 مليار يوان (2.3 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، أي أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغة 21.4 مليار يوان.

وفي الوقت نفسه، مبيعات Nio للأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام – 142.026 سيارة – بعيدة كل البعد عن هدفها الأصلي المتمثل في شحن 250.000 سيارة كهربائية في عام 2023. وقلصت الشركة 10% من الموظفين وأنفقت حوالي 450 مليون دولار لشراء أصول الإنتاج من شريكها حتى تتمكن من توفير تكاليف التصنيع.

وفي رسالة إلى الموظفين لشرح تخفيضات الوظائف، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nio، ويليام لي، إن هذه الخطوة كانت "قراراً صعباً ولكنه ضروري ضد المنافسة الشرسة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت بلومبرغ أن شركة Nio قد تقوم بمزيد من التخفيضات في الوظائف لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه طُلب من بعض الإدارات إعداد قوائم تسريح العمال الاحتياطية، مما قد يؤدي إلى توسيع عمليات الفصل الأصلية إلى 20% إلى 30% داخل الوحدة.

وانخفضت أسهم Nio المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 20% تقريباً هذا العام.