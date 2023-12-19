شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا" تقدم الرعاية الصحية للنازحين فى غزة وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة غوث وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا"، أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية للنازحين فى غزة، فى ظل مخاوف من انتشار الأوبئة والعدوى فى سائر مركز الإيواء.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، نشرت الأونروا أكثر من 120 وحدة طبية متنقلة في مراكز الإيواء في محافظات قطاع غزة لمواجهة انتشار الأمراض ولتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنازحين.

وتحذر وكالات الأمم المتحدة من مخاطر تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بسبب تفشى الأوبئة والأمراض بصورة متسارعة. ويتعرض 45‎% من الأطفال في قطاع غزة - البالغ تعداد سكانه 2.3 مليون نسمة - لمخاطر الإصابة بالأمراض المعدية وتفشي الأوبئة.

وتقول الأونروا إن هناك ما يقارب من 1.3 مليون شخص نازح يلجؤون الآن في 155 منشأة تابعة لها، في حين يبلغ متوسط عدد النازحين في الملاجئ التي تقع في مناطق الوسط والجنوب 11,480 نازحا، وهو أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية.

وحذرت الأونروا من تفشي الأمراض في صفوف النازحين في مراكز الإيواء على وجه الخصوص ومناطق قطاع غزة بشكل عام، خاصة أن هناك انتشارا لمرض الكبد الوبائي ومرض الكوليرا؛ وهي أوبئة لم يعرفها قطاع غزة من قبل.