تونس تسجل مئات الأخطاء الطبية سنويا ونساء يقعن في مصيدة أخطاء طب التجميل

دبي - محمود عبدالرازق - وتسجل تونس سنويا، أكثر من 5 آلاف خطأ طبي أغلبها في المستشفيات العمومية، فيما تتلقى المحاكم أكثر من 15 ألف قضية متعلقة بشبهة ارتكاب خطأ طبي في السنة، وهو رقم يصفه كثيرون بـ"المفزع".

وبينما يشتكي الضحايا من ضياع حقوقهم وتكرار الأخطاء القاتلة، تحتج الكوادر الطبية على ملاحقة زملائهم بشبهة ارتكاب أخطاء طبية "دون إثباتات". فيما يعتبر بعضهم أن التدخل الطبي هو عمل بشري يقبل الخطأ.

من عمليات تجميل.. إلى عمليات تشويه

قبل نحو 9 أشهر اتجهت فردوس (25 سنة) إلى عيادة مختصة في طب التجميل، تقول إنها أجرت بحثا حولها وحول الطبيب الذي سيجري لها التدخل التجميلي، ورغم ذلك كانت النتيجة "مرعبة"، بحسب وصفها.

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وتضيف في تصريح لـ "الخليج 365": "اتخذت قراري بصعوبة لأنني كنت أسمع عن أشخاص عانوا من أخطاء طبية تسببت في وفاة البعض منهم، ولم أكن أعتقد أنني سأكون واحدة منهم".

وتقول فردوس إنها ذهبت لتحصل على وجه جميل بشفاه ممتلئة، لكنها عادت بوجه مشوه ومنتفخ مثل البالون. تضيف "الأموال التي أنفقتها في علاج أثار المواد منتهية الصلاحية التي استخدموها في حقن شفاهي تفوق بخمسة أضعاف تلك التي أنفقتها في إجراء التدخل التجميلي.. لقد كانت تجربة مرعبة لن أكررها مستقبلا".

وتشهد الأخطاء الطبية التجميلية ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة تزامنا مع الإقبال المتزايد على عمليات التجميل، بحسب رئيس الجمعية التونسية لإعانة المتضررين من الأخطاء الطبية عصام العامري.

ويؤكد العامري لـ "الخليج 365" أن بعض الأخطاء الطبية تقود إلى عاهات دائمة أو الوفاة، مشيرا إلى أن المعالجة الخاطئة تتسبب سنويا في وفاة 2,6 مليون شخص حول العالم، أي بمعدل 5 وفيات كل دقيقة، وهو رقم يفوق ضحايا الحروب والانتحار.

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ويضيف العامري "مع الأسف لا يوجد قانون خاص يحمي ضحايا الأخطاء الطبية في تونس، وهو ما يدفع بالضحايا نحو حلقة مفرغة من التقاضي".

حقوق ضائعة للضحايا

بدوره، يؤكد رئيس جمعية ضحايا الأخطاء الطبية والمحامي صابر بن عمار، لـ"الخليج 365"، أن وزارة الصحة التونسية تتكتم عن عدد الأخطاء الطبية المرتكبة وتكتفي بوصفها بالعشرات.

ويضيف "الجمعية أصدرت تطبيقة لمتابعة الضحايا، وقد كشفت أن أعدادهم تتراوح بين 5400 و5600 حالة في السنة"، مشيرا إلى أن عمليات الجراحة عند الولادة تستأثر بنصيب الأسد من مجموع الأخطاء الطبية.

ويصف بن عمار هذا العدد بـ "المهول"، مؤكد أن 70% من هذه الحالات سجلت في المستشفيات العمومية.

ولفت إلى أن "اهتراء المستشفيات وتقادم التجهيزات الطبية والبنية التحتية وضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ووجود دخلاء على المهنة وعدم الالتزام بالعلوم الصحية، كلها عوامل ساعدت على تفاقم هذه الظاهرة".

13 أغسطس, 15:05 GMT

وقال بن عمار إن منسوب وعي التونسيين بالأخطاء الطبية دفعهم إلى المطالبة بحقوقهم في الحصول على تعويضات سواء على المستوى الجزائي أو المدني.

وأضاف "ولكن نسق التعويض في المحاكم بطيء جدا خاصة على مستوى المحكمة الإدارية التي تنظر في الأخطاء الطبية المرتكبة في المستشفيات العمومية، وهو ما يهدد حقوق الضحايا".

ويؤكد بن عمار أن هذا الإشكال يؤكد الحاجة إلى وجود قانون المساءلة الطبية وحماية المرضى، مشيرا إلى أن الجمعية بادرت بمراسلة وزارة الصحة ومدها بمقترحات تشريعية في هذا الصدد.

قانون على طاولة البرلمان

ومنذ 2015، طرح مشروع قانون "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" على البرلمان التونسي، وتم إرجاء النظر فيه أكثر من مرة، دون أن تتم المصادقة عليه.

وفي تصريح لـ "الخليج 365"، أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت أن هذا المشروع سيطرح قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه، بعد أن باشرت لجنة الصحة في مناقشة تعديلات عليه.

وقال ثابت "النص القانوني الجديد يحدد أولا مفهوم الأخطاء الطبية ويحدد مسؤولية مرتكبيها، ويحمي في الوقت نفسه حقوق الضحايا".

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وأوضح النائب أن مشروع القانون الجديد يفصل في العقوبات المترتبة عن الخطأ الطبي، ويفرق بين المضاعفات الناجمة عن اجتهاد الطبيب وبين المضاعفات الناجمة عن الاهمال والاستخفاف بحياة المريض، والتي تصنف كجريمة يعاقب عليها القانون الجزائي.

وأضاف "لا يمكن محاسبة الطبيب على اجتهاد قام به لإنقاذ حياة مريض يصارع الموت.. فهده القوانين من بين الأسباب التي تدفع بالكفاءات الطبية إلى الهجرة".

وبين ثابت أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمي الأطباء من التعسف، ولكنه يضمن في الآن ذاته حقوق الضحايا، مشيرا إلى أن من بين التعديلات التي طرأت عليه، هي تعويض فكرة إنشاء صندوق للتعويضات بمقترح التأمين.