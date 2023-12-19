شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الصين.. ومقتل 118 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم، منطقة شمال غربي الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المركز الصيني لشبكات الزلازل أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو.

ضحايا زلزال الصين

وسقط ما لا يقل عن 118 شخصًا جراء الزلزال.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تم الإبلاغ في البداية عن إصابة 220 شخصًا بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر أمس.

وبلغ عدد الضحايا 100 شخص على الأقل بمقاطعة جيشيشان في قانسو، فيما أعلنت مقاطعة تشينجهاي المجاورة عن سقوط 11 شخصًا.