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الخليج اليوم .. تضم دولة خليجية.. الدفاع الأمريكية تكشف عن الدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات بالبحر الأحمر

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الرياض - كتب موسى القحطاني - هيئة أمبري لأمن الملاحة: أنباء عن محاولة سيطرة على سفينة غرب عدن اليمنية الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

جلاد الشرق الأوسط عن صدام حسين: "ثمة أشياء نعرفها ونعرف أننا نعرفها"! الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

"وداعا للأكزيما؟!".. اكتشاف السبب الرئيسي للحكة! الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

أول قرار للسيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

محاكمة وسحب الجنسية.. جنوب إفريقيا تحذر مواطنيها الذين يقاتلون بصفوف الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

القيادة تهنئ أمير قطر الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

الكشف عن موعد مباريات كأس السوبر الإيطالي في السعودية الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

تضم دولة خليجية.. الدفاع الأمريكية تكشف عن الدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات بالبحر الأحمر الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

بكتيريا قاتلة تفتك بجنود إسرائيليين خلال معارك غزة الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

سرقة منزل نجم مانشستر سيتي أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

اقتراح مفاجئ يبعثر الأوراق قبل قرعة أبطال آسيا الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الثلاثاء ، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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