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الخليج اليوم .. القيادة السعودية تهنئ أمير قطر

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بـ"تميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

 

كما بعث ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، مماثلة بهذه المناسبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وعبر عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

 

المصدر: "سبق"

 

الدوحة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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