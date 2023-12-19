الخليج اليوم .. هيئة أمبري لأمن الملاحة: أنباء عن محاولة سيطرة على سفينة غرب عدن اليمنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت هيئة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية، اليوم الثلاثاء، بأنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة لسفينة على بعد 17 ميلا غرب عدن في اليمن.

يأتي ذلك، بينما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مسؤوليتها أمس عن تنفيذ هجومين ضد سفينتين في البحر الأحمر متوجهتين إلى إسرائيل.

وأكدت الجماعة في بيان الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى "إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وفي اليوم الـ74 من عمر الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، لا سيما جنوب القطاع، فيما تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية "حارس الازدهار" وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تركز على "التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي زار إسرائيل أمس الاثنين، إن "الدول يجب أن تتحد معا لمواجهة التحدي الذي تمثله الجهة التي تطلق الصواريخ الباليستية والمسيرات على السفن التجارية".

وكانت شركات شحن عالمية عدة، بينها "إيفرغرين" التايوانية، "مايرسك" الدانماركية، "سي إم إيه" الفرنسية، "هاباغ لويد" الألمانية، و شركة "بريتش بتروليوم"، وغيرها أعلنت وقف نشاطها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا الاثنين بنظيره السعودي، ندد خلاله "بالهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر، وحث على التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحري".