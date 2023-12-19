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الخليج اليوم .. الكشف عن موعد مباريات كأس السوبر الإيطالي في السعودية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت رابطة لكرة القدم موعد مباريات مسابقة كأس السوبر التي تستضيفها العاصمة الرياض بصيغتها الجديدة، بمشاركة 4 فرق.

وسبق للرابطة أن أعلنت، في 13 مارس الماضي، أن السعودية ستكون مسرحا لكأس السوبر خلال أربعة من المواسم الستة المقبلة، وبمشاركة أربعة أندية عوضا عن بطلي الدوري والكأس اعتبارا من 2024.

 

وقالت الرابطة إن مباريات كأس السوبر ستلعب بين 18 و22 يناير المقبل، وفق ما أعلنت الاثنين، بعد اجتماع لجمعيتها العمومية.

 

وسيشارك في كأس السوبر الإيطالية بصيغتها الجديدة نابولي بطل الدوري ووصيفه لاتسيو، إضافة إلى إنتر بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا.

 

وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يلعب النهائي في 22 منه.

 

ولن يتوقف الدوري المحلي خلال هذه الفترة، بل ستقام المرحلة الـ21 من دون الفرق الأربعة التي تأهل ثلاثة منها إلى ثمن نهائي ، وهي نابولي ولاتسيو وإنتر.

 

وسبق أن احتضنت السعودية كأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير حين فاز إنتر على جاره ميلان 3-0.

 

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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