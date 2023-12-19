شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى "جباليا".. ويعتقل 150 من مرافقى المرضى بـ"المعمدانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى "جباليا البلد" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن العشرات استُشهدوا، وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا فى مخيم جباليا.

واستُشهد 4 أشخاص من الجرحى داخل مستشفى الأهلي العربى "المعمداني" في مدينة غزة؛ جراء عدم تلقيهم الأدوية والرعاية الطبية بسبب اقتحام الجيش المستشفى لليوم الثانى على التوالى.

واعتقل جيش الاحتلال 150 فلسطينيًا من داخل المستشفى، وهم مرافقو المرضى، وأخرج الجرحى إلى ساحة المستشفى في ظل البرد القارس، واحتجز الطاقم الطبي وتم اعتقال اثنين من الأطباء ومنع وصول الجرحى وسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتتواجد الدبابات والآليات في ميدان فلسطين القريب من المستشفى.