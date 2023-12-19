شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 30 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بينهم أسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال فى مُحافظة الخليل الجنوبية، وتوزعت البقية على مُحافظات قلقيلية، وجنين، وسلفيت، ورام الله، وأريحا، بشمال ووسط وشرق الضفة.

وذكر بيان مشترك صادر عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى فى فلسطين أن قوات الاحتلال واصلت خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة إلى تفجير منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل من عقربا/نابلس.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 4605، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.