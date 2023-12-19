شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستقبل رئيس البرلمان العربى للتعزية بوفاة الأمير نواف الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى والوفد المرافق ، حيث قام بتقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما قدم رئيس البرلمان التعازي إلى كبار شيوخ أسرة أمير البلاد الراحل والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

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