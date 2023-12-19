شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشا: استشهاد ما يقرب من 300 نازح فلسطينى بملاجئ الأونروا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية "أوتشا" مقتل ما لا يقل عن 297 نازحا يقيمون فى المرافق التى تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى قطاع غزة، وإصابة 1032 آخرين منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية .

وأفاد المكتب - في بين نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن 70 مدرسة من مدارس الأونروا في قطاع غزة تضررت، منها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين، كما تعرضت العديد من المدارس للقصف المباشر من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو قذائف الدبابات .

وبشكل عام، نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون أكثر من 85% من سكان غزة، في جميع أنحاء القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا للأونروا .. فيما يقيم غالبيتهم، أي حوالي 1.4 مليون شخص، في مرافق الأونروا.