سفير إيران في السعودية يتحدث عن لقب "خادم الحرمين الشريفين" للملك.. فيديو

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - وقال، أمس الإثنين، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، إن "المملكة العربية السعودية اختارت لقب أو عنوان خادم الحرمين الشريفين لمن يرأسها، وهذا يدل على أن خدمة ضيوف الرحمن هي الأولوية الأولى لخادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "ورأينا ما رأينا من التوسع في المسجد النبوي الشريف وفي المسجد الحرام، وهذه هي حقيقة خدمة ضيوف الرحمن".
وأكد السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، أن الحجاج الإيرانيين يحظون باهتمام بالغ في السعودية.
وتابع: "أؤكد أن الحجيج الإيرانيين عندما يأتون إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب في زيارات العمرة هم يحظون بكل الاهتمام من المملكة، ونحن نشكر هذه الخدمة، وهذا بلد الإسلام والمسلمين".
جاءت تصريحات السفير الإيراني لدى السعودية، على هامش لقائه، أمس الإثنين، مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض.
21 أبريل, 08:37 GMT
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.