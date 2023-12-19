شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب.. والملايين يبحثون عن ملجأ من صواريخ الفصائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار فى ضواحى تل أبيب وسط إسرائيل فى أعقاب قصف الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رشقة صاروخية ردًا على مجازر الاحتلال المستمرة بحق المدنيين فى قطاع غزة لليوم الـ74 والذى أسفر عن استشهاد قرابة الـ20 ألف شخص، وإصابة أكثر من 55 ألفا آخرين.

وذكر جيش الاحتلال - فى بيان صحفي - أن ملايين الإسرائيليين يبحثون عن ملجأ من صواريخ الفصائل التى أطلقت بغزارة اليوم..مشيرا إلى مقتل ضابط وجندى من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة. وكان قد أعلن جيش الاحتلال أمس مقتل خمسة من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.. وبهذا ترتفع حصيلة قتلاه المعلن عنها منذ بدء "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 461 قتيلا، بينهم 129 منذ بدء الاجتياح البرى لغزة فى 27 أكتوبر الماضي.

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