شكرا لقرائتكم خبر عن دكتوراه أكاديمية في الفقه الاسلامي للحسيني من جامعة الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نال د. محمد علي الحسيني شهادة الدكتوراه الأكاديمية للأبحاث العلمية في تخصص الفقه الإسلامي المقارن وأصوله وبدرجة العالمية العالية، من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة، كلية الفقه والمذاهب– قسم الفقه الجعفري وأصوله.

الأطروحة التي قدمها الدكتور الحسيني تحت عنوان "فقه الوحدة الإسلامية" تترجم معارفه الغنية وخبراته الكبيرة في مقاربة الشأن الإسلامي من منطلق توحيدي تقريبي معتدل.

هذه الشهادة تخول الدكتور محمد علي الحسيني كافة الحقوق والامتيازات الأكاديمية والقانونية المثبتة على المستوى الإسلامي والدولي.