الخليج اليوم .. قبيل الإعلان عن "حارس الازدهار" في إسرائيل.. وزير الدفاع الأمريكي يزور منطقة الخليج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الكويت، في زيارة غير مقررة لتقديم التعازي في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك قبيل زيارته المقررة إلى إسرائيل.

وغادر أوستن في رحلة مقررة إلى إسرائيل وقطر والبحرين، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرأس وفدا رئاسيا إلى الكويت لتقديم التعازي.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، بأن أوستن التقى يوم الأحد بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح و"أعرب عن خالص تعازيه لأسرة الشيخ نواف وشعب الكويت نيابة عن وزارة الدفاع".

وقال إن "أوستن أفاد بأن أن الرئيس بايدن طلب منه قيادة الوفد الأمريكي إلى الكويت للحداد مع الشعب الكويتي والتعبير عن التقدير للإرث القوي الذي تركه الشيخ نواف وراءه. وأعرب عن رغبته في تعزيز الشراكة الدفاعية وتعميقها".

وكتب أوستن في منشور عبر حسابه على منصة X: "لقد كان سمو الشيخ نواف شريكا وصديقا قيما للولايات المتحدة وأظهر التزاما دائما بالدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. يشرفني أن أكون في الكويت اليوم لتقديم التعازي لشعب الكويت وأسرة الشيخ نواف".

وفي منشور آخر، كتب أوستن: "وصلنا إلى المنامة.. الزيارات هذا الأسبوع تشمل إسرائيل والبحرين وقطر. وسأقضي أيضا بعض الوقت مع بعض أفراد الجيش الأمريكي في المنطقة لأشكرهم على خدمتهم لأمتنا".

هذا ومن المقرر أن يصل أوستن اليوم الاثنين إلى إسرائيل، في زيارة سيعلن خلالها عن قوة تشكيل حماية بحرية جديدة، وسط الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن فرقة العمل البحرية ستسمى في البداية عملية "حارس الازدهار" وستعمل على ضمان أن البحر الأحمر آمن للشحن، مشيرة إلى أنه سيتم تصميم المهمة المتوقعة على غرار قوة بحرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة ومقرها البحرين، حيث هبطت طائرة أوستن مساء الأحد، على أن يزور قطر في وقت لاحق.

المصدر: RT + The Hill + Times of israel