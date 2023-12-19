"أنصار الله": التحالف الأمريكي في البحر الأحمر يهدف إلى استمرار الحصار على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - الدوحة - الخليج 365. وأكد حزام الأسد في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن "التحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر يهدف إلى استمرار الحصار على أهلنا في غزة".

وأضاف حزام الأسد أنه ينبغي "على واشنطن أن تتحمل عواقب ونتائج أي تصعيد أو عسكرة في البحر الأحمر".

وشدد حزام الأسد مرة أخرى على أن عمليات قوات اليمن البحرية تهدف "لمنع مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ العدو".

وأكد أن العمليات البحرية لـ"أنصار الله" ستستمر ولن تتوقف إلا بإدخال الغذاء والدواء لأهلنا في غزة".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين، إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر. وتحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات".

وجاء في بيان لأوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة".

كما كشف عن أن التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان. وقال إنها تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفاً أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

أمس, 22:46 GMT

وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.