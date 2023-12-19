الإمارات تعلن إتمام تحميل الوقود في رابع محطات "براكة" للطاقة النووية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت في بيان لها إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة "وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وذلك بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة للذراع التشغيلية للمؤسسة، شركة نواة للطاقة، من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية".

وذكرت أنه "فور تشغيل محطة "براكة" الرابعة تجاريا، ستعمل على رفع إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء النظيفة في محطات "براكة" إلى 5.6 غيغا وات، ما يوفر أكثر من 40 تيرا وات من الكهرباء النظيفة لشبكة كهرباء الامارات العربية المتحدة سنويا، وهو ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، وهو السبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي".

وأضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيانها أنه "بعد ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء الدولة، ستواصل فرق التشغيل عملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجيا، والتي تعرف باسم "اختبار الطاقة التصاعدي"، إذ ستتم مراقبة واختبار كل مرحلة من مراحل الاختبار بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء، والذي يعقبه التشغيل التجاري للمحطة بعد عدة أشهر، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى معايير السلامة والجودة العالمية".

24 فبراير, 12:29 GMT

وتنتج محطات" براكة"، والتي تم تشغيلها على نحو تجاري خلال 3 سنوات، أكثر من 30 تيرا وات في الساعة من الكهرباء، الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار العام.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في "براكة" لفرق التشغيل.

وذكرت صحيفة البيان أن المؤسسة سلمت آخر المحطات من أجل بدء الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها بهدف حصول "المحطة الرابعة" على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في الإمارات).

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أعلنت، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن انطلاق التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية، حيث وأفادت صحيفة البيان بأن هذا التشغيل التجاري سيعزز مساهمة المحطات النووية السلمية الإماراتية في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.