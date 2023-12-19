شكرا لقرائتكم خبر عن منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: عدد الضحايا المدنيين فى غزة غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة وندد فى نفس الوقت بقصف المدنيين الفلسطينيين فى القطاع.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات بغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع فى غزة والضفة الغربية مقلق للغاية، لافتا إلى أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أمر غير مسبوق فى التاريخ.

وتابع أن نطاق الدمار فى غزة غير مسبوق ولا يمكن تحمله وكل من يرتكب العنف يجب أن يحاسب.