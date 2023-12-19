شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الصين بمجلس الأمن: يجب وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن أهالى غزة يفتقرون لأساسيات الحياة، مضيفا أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على المجلس أن يتحرك لوقف الأزمة فى غزة، مضيفا أنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة.

وتابع مندوب الصين بمجلس الأمن، أن التصعيد فى غزة لن يضمن الأمن لإسرائيل، مضيفا أنه يجب وقف العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.