نتنياهو يجري اتصالا بالرئيس الهندي لبحث تهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن "نتنياهو تحدث مع مودي، حول أهمية تأمين حرية الملاحة في مضيق باب المندب، وعدم الإضرار بتلك الملاحة، والتي ستؤثر على الاقتصاد العالمي".
وشدد مكتب نتنياهو على أن "الاهتمام والمصالح العالمية ستؤدي بدورها إلى عدم الإضرار بالاقتصاد والتجارة الدوليين واقتصاديات دول العالم، خاصة الهند وإسرائيل".
أمس, 22:46 GMT
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين، إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات".
وجاء في بيان لأوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة"، كاشفا عن أن التحالف الجديد (عملية "حارس الازدهار")، يضمّ 10 بلدان. وقال إنها تشمل إلى جانب أمريكا، بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، مضيفًا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.