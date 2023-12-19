هدنة قصيرة أو وقف كامل للحرب.. ما هي سيناريوهات مباحثات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"؟

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دبي - محمود عبدالرازق - ويكمن الخلاف بين إسرائيل و"حماس" فيما يتعلق بالهدنة، في رغبة الأولى بهدنة قصيرة للتبادل، فيما تشترط الثانية وقفا كاملا للحرب الدائرة، من أجل عقد صفقة تبادل للأسرى.
وقال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لعقد هدنة إنسانية جديدة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بحسب قوله.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن الرئيس هرتزوغ، أن "إسرائيل على استعداد لإتمام هدنة إنسانية جديدة مع حماس، ترمي إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين لديها، في قطاع غزة".
وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وقيادة الحركة ذاتها".
ثلاثة سيناريوهات
أما السيناريو الثاني، بحسب الغريب، يتحدث عن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مع زيادة الضغط على المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبرام صفقة تبادل بنفس الطريقة والآلية التي تمت في المرة الأولى، قبل تجدد القصف الإسرائيلي مرة أخرى.
وفي السيناريو الثالث، يتوقع الغريب، أن "تتصاعد داخل إسرائيل الخلافات الداخلية والتظاهرات من عوائل الجنود الأسرى بيد المقاومة الفلسطينية، مما يجعل من السهل الرضوخ لصفقة تبادل وفق شروط حركة حماس"، فيما اعتبر أن "استمرار الحرب بوتيرة أكبر وسيلة لبقاء نتنياهو في السلطة".
هدن قصيرة
في السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن "إسرائيل غير قادرة على حسم المعارك الدائرة في قطاع غزة، حتى الآن، أو تحقيق أي انتصار ملموس على الأرض، مع اتساع رقعة التظاهرات في تل أبيب للضغط على الحكومة الإسرائيلية، للإفراج عن المحتجزين في غزة".
وبشأن التفاوض حول الأسرى، توقع أن نشهد خلال الأيام القادمة تراجع حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية لجهة التركيز على أهداف محددة لتحقيق "صورة نصر ولو شكلية"، ولا يمكن الحديث عن ملف الأسرى بمعزل عن الأرض؛ خاصة منطقة شمال القطاع.
ومضى أبو بكر، قائلًا: "سيسعى الاحتلال لتمركز قواته في مواقع محددة هناك، خاصة وأن معالم النقاش الدولي عن مستقبل غزة بعد الحرب تتمحور حول قوات دولية كمرحلة انتقالية تؤسس لسلطة فلسطينية تدير غزة".
وأوضح أبو بكر، أنه "من هذا المدخل ستحاول إسرائيل استخدام هذه الورقة للضغط والمناورة قدر الإمكان وربط ملف أسرى الاحتلال بملف تسليم غزة، وكيفية ذلك للحد من أكبر قدر ممكن من الخسائر للاحتلال على كل المستويات، سواء في ملف أسراه أو غيره".
وأعلنت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنياع، مع قطر ومصر، لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".
يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس، في وقت سابق، أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، بحسب قول الحركة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.