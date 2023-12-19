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الخليج اليوم .. جدارية عملاقة لميسي احتفالا بذكرى مونديال قطر 2022 (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ظهرت جدارية جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل على إحدى البنايات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، بمناسبة ذكرى مرور عام على الفوز بلقب كأس العالم في قطر 2022.

وذلك على حساب نظيره الفرنسي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر 2024، على استاد "لوسيل" بقطر.

وقام الرسام الأرجنتيني رون موراليست بتجسيد احتفال ميسي بهدفه في شباك المكسيك بالدور الأول للمونديال.

 

 

وكانت تلك المباراة بمثابة عنق الزجاجة الذي خرج منه منتخب الأرجنتين، بعد أن تكبد هزيمة مفاجئة أمام نظيره السعودي، ليمهد الطريق له لتصدر قائمة مجموعته، والتأهل إلى الدور الثاني رفقة وصيفه البولندي.

 

وواصل ميسي مشواره مع المنتخب الأرجنتيني حتى النهائية السعيدة، حيث توج "الألبيسيليستي" بلقب بطل العالم لأول مرة منذ عام 1986، والثالثة في تاريخه، بعد عامي (1978 و1986) ليفض شراكته مع نظيره الفرنسي، الذي فاز أول مرة بكأس العالم عام 1998، ومن ثم توج بلقب مونديال "روسيا 2018"، إلا أنه فشل في الدفاع عنه في "قطر 2022".

 

يذكر أن ليونيل ميسي لعب 7 مباريات في مونديال قطر، وسجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

 

المصدر: وكالات 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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