وزير الخارجية الفلسطيني: الموقف الروسي بشأن بلدنا متقدم على دول كثيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش المنتدى العربي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة العربية والإسلامية المشكلة بقرار من القمة العربية الأخيرة، زارت موسكو كما بعض العواصم دائمة العضوية بمجلس الأمن، في إطار متابعتها بشأن مجريات الأحداث في قطاع غزة".

14 ديسمبر, 15:17 GMT

وتابع المالكي: "نحن نرى أن اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم غد، يضيف لتلك الجهود المشتركة التي قامت بها اللجنة".

وأشار إلى أن "المنتدى يعزز العلاقة العربية الروسية، كما سيتضمن البيان المشترك، الرؤية المشتركة العربية الروسية حول العديد من القضايا، بما فيها ما يحدث حاليا في قطاع غزة".

وتعد القمة فرصة هامة للتأكيد على توازن العلاقات العربية مع الأطراف الدولية من ناحية، والانفتاح بشكل أكبر على الشراكة مع روسيا في المجالات كافة، ومن ناحية أخرى تعزز مكانة روسيا وحضورها في المنطقة العربية وأفريقيا، رغم الحصار الذي فشل الغرب في فرضه على موسكو.

وفي وقت سابق ثمن المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية "الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل التحضير وإنجاح أعمال المنتدى العربي الروسي"، الذي ستستضيفه مدينة مراكش، يوم 20 من الشهر الجاري.

وعبر المندوبون الدائمون خلال اجتماع تنسيقي للمنتدى في القاهرة، ترأسه المغرب، عن تطلعهم لأن يشكل اجتماع مراكش فرصة لدفع التعاون العربي الروسي المشترك الى آفاق أكثر رحابة.