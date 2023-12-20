الخليج اليوم .. نمو الودائع بالقطاع المصرفي السعودي 49.4% بنهاية الربع الثالث

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قفزت مستويات النمو السنوي للودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي السعودي بنسبة 49.4% وبزيادة بلغت قيمتها 268.1 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى 811.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 543.2 مليار ريال.

ووصلت الودائع إلى مستويات جديدة، حيث شكلت نحو 30.5% من إجمالي "عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل" والبالغ نحو 2.7 تريليون ريال.

وحققت الودائع الادخارية والزمنية نموًّا ربعيًّا بنسبة تقدر بنحو 5.3% وبقيمة زيادة بلغت 41 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 770.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023م، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".