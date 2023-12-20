شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب مستعدة لهدنة لمدة أسبوع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل مستعدة لهدنة لمدة أسبوع على الأقل في غزة مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.